Гасли: не ожидали, что сможем выйти в третий сегмент

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он завершил на десятой позиции.
«Сегодня утром на третьей тренировке было довольно сложно, поэтому не ожидали, что сможем выйти в третий сегмент. На протяжении всего уик-энда боролся с балансом, мы смогли сделать шаг вперёд в квалификации, но не такой большой, как хотелось бы. Я действительно не мог проехать круг, который хотелось бы, но этого оказалось достаточно, чтобы мы показали десятый результат, что является неплохой позицией для старта в гонке.
Знаем, что стартовать на „софте“ будет непросто, первый отрезок будет сложным, но многие пилоты находятся в такой же ситуации, поэтому нам просто нужно быть чуть лучше других в вопросе сохранения шин. Учитывая, что это последняя гонка в сезоне, было бы неплохо завершить её, набрав несколько очков», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.
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