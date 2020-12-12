Ферстаппен — о пятом месте Албона: позади два «Мерседеса», а у меня нет поддержки

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратил внимание, что пятый результат Александера Албона в квалификации Гран-при Абу-Даби ставит его в менее выгодное положение относительно двух гонщиков «Мерседеса», поскольку Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон будут стартовать рядом — со второй и третьей позиций.



«Конечно, „Мерседес“ завтра будет очень быстр. То, что мы на поул-позишен, не значит, что мы легко завтра победим. Собираюсь выложиться по максимуму, а там посмотрим. Позади меня два „Мерседеса“, и они оба могут избрать другую стратегию. А за ними — „Макларен“, так что у меня нет такой поддержки. Так что мне нужно будет атаковать самостоятельно», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.