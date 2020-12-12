Квят: может, доктор Марко сейчас сидит в своей комнате и снова всё обдумывает!

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят отметил, что сильное выступление в квалификации Гран-при Абу-Даби может помочь ему при поиске места в Формуле-1 на сезон-2022, если он не останется в «Альфа Таури».



«Я уже давно говорю, что не думаю, что буду в Формуле-1 в следующем году. Но уже ушло очень много времени на то, чтобы появились новости, так что я не хочу говорить ничего неофициального. Может, доктор Марко сейчас сидит в своей комнате и снова всё обдумывает! Я не знаю.



Если я не в Ф-1 в следующем году, то последние три или четыре гонки и последние три или четыре выступления в квалификации были действительно сильными, так что сейчас речь идёт о том, чтобы создать фундамент для возвращения в 2022 году, если меня не будет здесь в следующем.



На прошлой неделе у меня был идеальный круг, сегодня — снова идеальный круг в квалификации, и это солидная база на 2022 год. Я хочу вернуться, и я знаю, что за рулём подходящей машины могу бороться за титулы — в этом у меня нет сомнений», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.