Квят: может, доктор Марко сейчас сидит в своей комнате и снова всё обдумывает!

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят отметил, что сильное выступление в квалификации Гран-при Абу-Даби может помочь ему при поиске места в Формуле-1 на сезон-2022, если он не останется в «Альфа Таури».
«Я уже давно говорю, что не думаю, что буду в Формуле-1 в следующем году. Но уже ушло очень много времени на то, чтобы появились новости, так что я не хочу говорить ничего неофициального. Может, доктор Марко сейчас сидит в своей комнате и снова всё обдумывает! Я не знаю.
Если я не в Ф-1 в следующем году, то последние три или четыре гонки и последние три или четыре выступления в квалификации были действительно сильными, так что сейчас речь идёт о том, чтобы создать фундамент для возвращения в 2022 году, если меня не будет здесь в следующем.
На прошлой неделе у меня был идеальный круг, сегодня — снова идеальный круг в квалификации, и это солидная база на 2022 год. Я хочу вернуться, и я знаю, что за рулём подходящей машины могу бороться за титулы — в этом у меня нет сомнений», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.
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