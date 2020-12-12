«Это загадка». Феттель не понимает, почему так много проигрывает Леклеру

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Абу-Даби. Во втором сегменте квалификации немец проиграл Шарлю Леклеру семь десятых секунды.
«Очевидно, это загадка, почему между нашими машинами такая разница. Не думаю, что где-либо на пит-лейне существует такая разница по результатам. Но я был доволен своей квалификацией и своими кругами. Конечно, ты всегда чувствуешь, что мог выжать ещё немного больше. Может, десятую, если принять всё в расчёт, но посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Я хотел оказаться выше, но не сработало. Это была хорошая сессия, я доволен собой, но недоволен результатами. Но так было уже много раз в этом году.
Завтра будет эмоциональный день. Особенно это касается механиков — парней в моих боксах. Очевидно, в плане результатов мы сейчас находимся не очень высоко. Так что с нетерпением жду момента, когда увижу клетчатый флаг», — приводит слова Феттеля RaceFans.
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