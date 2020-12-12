Квят объяснил, как ему удалось добиться серьёзного прогресса в квалификациях

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал сильное выступление в квалификации Гран-при Абу-Даби, где он занял седьмое место, а его напарник Пьер Гасли стал десятым. Россиянин проиграл французу квалификационную дуэль со счётом 4-13, но выиграл две последние квалификации сезона.
«Мы в нашей стороне боксов поняли ряд вещей насчёт машины, и теперь она работает ровно так, как мне нравится. Я понимал машину всё лучше и лучше в этом году. Возможно, в начале года это была одна из тех машин, которая подходила мне хуже всего в Формуле-1. Но наша сторона боксов работала очень упорно. Как я уже не раз упоминал, начиная со Спа пошли очень позитивные изменения. А после Имолы, скажем так, мы вышли на новый предел возможностей. Думаю, сейчас в квалификациях, когда машина мне подходит, я тоже могу быть очень конкурентоспособным», — приводит слова Квята Motorsport Week.
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