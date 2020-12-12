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Итальянская пресса назвала имя претендента на место исполнительного директора «Феррари»

Итальянская пресса назвала имя претендента на место исполнительного директора «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор компании Fiat Chrysler Майк Менли является главным претендентом на место исполнительного директора компании «Феррари», сообщает издание Il Messaggero. Как сообщает источник, имя нового руководителя компании могут объявить на следующей неделе во время заседания совета директоров.

Напомним, 10 декабря стало известно, что Луи Камильери заявил о решении покинуть свой пост в итальянской компании. Он подал в отставку и незамедлительно покинул «Феррари». Обязанности исполнительного директора временно исполняет президент «Феррари» Джон Элканн.

Решение было принято Камильери по личным причинам, оно стало полной неожиданностью для совета директоров компании.

Камильери стал исполнительным директором «Феррари» в июле 2018 года, незадолго до смерти Серджио Маркьонне. Джон Элканн тогда же занял пост президента.

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