«Мерседес» попросил Ферстаппена вернуть кресло для обладателя третьего места
СММ-отдел команды Формулы-1 «Мерседес» отреагировал на то, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Абу-Даби. Ферстаппену удалось опередить обоих гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона и впервые в сезоне стать быстрейшим в субботу. При этом в четверг Ферстаппен не в первый раз подметил, что уже привык сидеть на пресс-конференциях после квалификаций и гонок на кресле, предназначенном для обладателя третьего места. Голландец даже в шутку забрал с собой это кресло.
«Макс, дружище, нам бы пригодилось это кресло», — написал «Мерседес» в «твиттере» после квалификации.
Посмотреть фото можно в «твиттере» команды Формулы-1 «Мерседес».
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