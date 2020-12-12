«Мерседес» попросил Ферстаппена вернуть кресло для обладателя третьего места

СММ-отдел команды Формулы-1 «Мерседес» отреагировал на то, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Абу-Даби. Ферстаппену удалось опередить обоих гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона и впервые в сезоне стать быстрейшим в субботу. При этом в четверг Ферстаппен не в первый раз подметил, что уже привык сидеть на пресс-конференциях после квалификаций и гонок на кресле, предназначенном для обладателя третьего места. Голландец даже в шутку забрал с собой это кресло.



«Макс, дружище, нам бы пригодилось это кресло», — написал «Мерседес» в «твиттере» после квалификации.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды Формулы-1 «Мерседес».