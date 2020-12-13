Видео: Квят искренне радуется седьмой позиции в квалификации Гран-при Абу-Даби

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала переговоры российского гонщика Даниила Квята после завоёванной седьмой позиции в квалификации в Гран-при Абу-Даби.
Инженер: Даня, седьмое место. Фантастика!
Квят: Да, парни! Да! Ох, это был чертовски хороший круг. Чертовски хороший круг. Я чертовски наслаждался им! Спасибо, спасибо.
Джонатан Эддолс, главный гоночный инженер «Альфа Таури»: Великолепная квалификация, Даня, великолепная квалификация. Ты можешь провести очень хорошую гонку завтра.
Квят: Спасибо, Джонатан. Это было очень хорошо, классная машина от вас, парни. Отличная машина. Отлично сделано, очень сильно прибавили!
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, по итогам квалификации поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
- 13 декабря 2020
-
00:58
-
00:02
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
22:51
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
17:59
-
17:31
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
15:54
-
14:15
-
14:13
-
12:48
-
11:23
-
11:21
-
10:58
-
10:00
-
09:55
-
00:27
- 11 декабря 2020
-
23:48
-
23:32