Видео: Квят искренне радуется седьмой позиции в квалификации Гран-при Абу-Даби

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала переговоры российского гонщика Даниила Квята после завоёванной седьмой позиции в квалификации в Гран-при Абу-Даби.



Инженер: Даня, седьмое место. Фантастика!



Квят: Да, парни! Да! Ох, это был чертовски хороший круг. Чертовски хороший круг. Я чертовски наслаждался им! Спасибо, спасибо.



Джонатан Эддолс, главный гоночный инженер «Альфа Таури»: Великолепная квалификация, Даня, великолепная квалификация. Ты можешь провести очень хорошую гонку завтра.



Квят: Спасибо, Джонатан. Это было очень хорошо, классная машина от вас, парни. Отличная машина. Отлично сделано, очень сильно прибавили!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, по итогам квалификации поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.