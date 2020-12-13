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Вольф: в 2021 году Боттас будет с «Мерседесом»

Вольф: в 2021 году Боттас будет с «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что пилот команды Валттери Боттас продолжит выступать за команду и в следующе сезоне. Спекуляции о возможном прекращении сотрудничества сторон появились после того, как Джордж Расселл сильно дебютировал за «Мерседес» в ходе Гран-при Сахира.

«Валттери будет с нами, уверен. У нас есть контракт. Чтобы я потерял преданность, вы должны очень сильно меня ударить в чувствительные зоны. Конечно, Расселл проделал феноменальную работу, он заслуживает, чтобы когда-то оказаться в хорошей машине. У него контракт с „Уильямсом“ ещё на один год. Всё идёт своим чередом.

Понимаю, как себя чувствовал Валттери на минувшей неделе. Все говорили о Расселле. Джорджу было нечего терять, а Боттасу было нечего завоёвывать. Мы провели хороший разговор. Валттери сказал, что ему нужно больше обратной связи от меня", — приводит слова Вольфа GrandPX.

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