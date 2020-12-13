Вольф: в 2021 году Боттас будет с «Мерседесом»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что пилот команды Валттери Боттас продолжит выступать за команду и в следующе сезоне. Спекуляции о возможном прекращении сотрудничества сторон появились после того, как Джордж Расселл сильно дебютировал за «Мерседес» в ходе Гран-при Сахира.
«Валттери будет с нами, уверен. У нас есть контракт. Чтобы я потерял преданность, вы должны очень сильно меня ударить в чувствительные зоны. Конечно, Расселл проделал феноменальную работу, он заслуживает, чтобы когда-то оказаться в хорошей машине. У него контракт с „Уильямсом“ ещё на один год. Всё идёт своим чередом.
Понимаю, как себя чувствовал Валттери на минувшей неделе. Все говорили о Расселле. Джорджу было нечего терять, а Боттасу было нечего завоёвывать. Мы провели хороший разговор. Валттери сказал, что ему нужно больше обратной связи от меня", — приводит слова Вольфа GrandPX.
- 13 декабря 2020
-
09:45
-
00:58
-
00:02
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
22:51
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
17:59
-
17:31
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
15:54
-
14:15
-
14:13
-
12:48
-
11:23
-
11:21
-
10:58
-
10:00
-
09:55
-
00:27
- 11 декабря 2020
-
23:48