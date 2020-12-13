«Хаас» и Мазепин продолжат обсуждение скандала вокруг пилота

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что в команде продолжат обсуждение ситуации, сложившейся вокруг будущего пилота команды Никиты Мазепина. Напомним, россиянин попал в скандал из-за непристойного видео в «Инстаграме".

«У нас были обсуждения на эту тему, но они продолжатся, как только уик-энд закончится. Мы воспринимаем это серьёзно, но не хочу, чтобы это мешало гоночному уик-энду.

Когда это случилось, я пообщался с Никитой. Говорил с ним и вчера. Хочу посмотреть, к чему это приведёт и как он с этим справится. Если потребуется, мы будем говорить об этом публично.



Если же мы решим, что можем оставить это внутри команды, мы поступим именно так. Нам нужно решить часть проблем. Как мы будем показывать, что воспринимаем ситуацию всерьёз? Не буду это обсуждать, это между мной и Никитой. Если думаете, что я смотрю на эту ситуацию сквозь пальцы, то пусть так и будет. Вы вольны думать так, как вам заблагорассудится", — приводит слова Штайнера RaceFans.