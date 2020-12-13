Экклстоун: проблема «Феррари» — в итальянцах

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о ситуации в «Феррари». По его словам, проблема «Скудерии» в том, что командой управляют итальянцы.

«Не хочу кого-то обижать, но всегда верил, что проблема „Феррари“ — в итальянцах. Они всегда хотят всем руководить, и у них свои идеи. Не говорю, что они не могут занимать ведущие позиции, но они также должны работать с немцами, французами, англичанами. С теми, кто мыслит иначе.

Пример с Жаном Тодтом показателен. Итальянцы не хотели видеть его в команде. Я убедил «Феррари» нанять Тодта, и всё пошло иначе.

Бинотто чувствует себя некомфортно. Не знаю, хотел ли он вообще стать руководителем, он инженер и всегда занимался технической стороной вопроса. Маранелло нужны правильные управленцы, которые назначат нужных людей на нужные места", — приводит слова Экклстоуна GrandPX.