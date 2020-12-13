«Макларен» подтвердил продажу доли команды

В команде «Макларен» официально подтвердили продажу доли команды. Новым инвестором всей Mclaren Group стала американская компания MSP Sports Capital, сообщает пресс-служба «Макларен».

В общей сложности новые партнёры вложат в проект 560 млн фунтов, что будет способствовать прогрессу компании, в том числе, поможет бороться за титул в Формуле-1. В свою очередь MSP находится в стратегическом партнёрстве с UBS O’Connor, LLC. и The Najafi Companies.

На данный момент MSP Capital получила во владение 15% акций Mclaren Group, со временем доля акций вырастет до 33%. (к 2022 году).

Отмечается, что перестановки в составе акционеров не повлияют на позиции Зака Брауна, который останется руководителем команды Формулы-1. Президентом Mclaren Racing остаётся Пол Уолш.