«Макларен» подтвердил продажу доли команды

В команде «Макларен» официально подтвердили продажу доли команды. Новым инвестором всей Mclaren Group стала американская компания MSP Sports Capital, сообщает пресс-служба «Макларен».
В общей сложности новые партнёры вложат в проект 560 млн фунтов, что будет способствовать прогрессу компании, в том числе, поможет бороться за титул в Формуле-1. В свою очередь MSP находится в стратегическом партнёрстве с UBS O’Connor, LLC. и The Najafi Companies.
На данный момент MSP Capital получила во владение 15% акций Mclaren Group, со временем доля акций вырастет до 33%. (к 2022 году).
Отмечается, что перестановки в составе акционеров не повлияют на позиции Зака Брауна, который останется руководителем команды Формулы-1. Президентом Mclaren Racing остаётся Пол Уолш.
- 13 декабря 2020
-
13:09
-
12:22
-
12:00
-
10:48
-
09:45
-
00:58
-
00:02
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
22:51
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
17:59
-
17:31
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
15:54
-
14:15
-
14:13
-
12:48
-
11:23
-
11:21
-
10:58