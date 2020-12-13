«Мерседес» снизил мощность всех моторов на Гран-при Абу-Даби

В «Мерседесе» приняли решение снизить мощность всех моторов на Гран-при Абу-Даби, сообщает Planet F1. Таким образом, это затронет не только заводскую команду, но и клиентов «Мерседеса» в лице «Рейсинг Пойнт» и «Уильямса». Такой шаг обусловлен с проблемами на блоках MGU-K, о чём рассказал глава команды Тото Вольф.
«Мы немного снизили мощность на всех моторах. У нас есть проблема с блоками MGU-K и пока мы не совсем понимаем её характер», — сказал функционер.
Отметим, что на последних этапах чемпионата силовые установки «Мерседеса» действительно работают не безупречно. На Гран-при Бахрейна MGU-K загорелся на болиде Серхио Переса, из-за чего мексиканец лишился подиума, а на свободной практике Гран-при Абу-Даби задымился мотор на «Уильямсе» Джорджа Расселла.
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