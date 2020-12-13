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«Макларен» стал третьим в Кубке конструкторов, Квят не смог пройти Феттеля в личном зачёте

«Макларен» стал третьим в Кубке конструкторов, Квят не смог пройти Феттеля в личном зачёте
Авто / Формула-1 0

В Бахрейне завершился Гран-при Абу-Даби. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место завоевал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим финишировал вернувшийся после перенесённого коронавируса Льюис Хэмилтон.

Пятое и шестое места завоевали пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс, что позволило британской команде опередить «Рейсинг Пойнт» в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.

В личном зачёте Валттери Боттас официально стал вице-чемпионом мира, а Даниил Квят не сумел пройти Себастьяна Феттеля, не набрав очков на трассе «Яс-Марина».

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 347
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 223
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 214
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 125
5. Даниэль Риккардо («Рено») — 119
6. Карлос Сайнс («Макларен») — 105
7. Александер Албон («Ред Булл») — 105
8. Шарль Леклер («Феррари») — 98
9. Ландо Норрис («Макларен») — 97
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 75
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 75
12. Эстебан Окон («Рено») — 62
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 32
15. Нико Хюлькенберг — 10
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 3
19. Ромен Грожан («Хаас») — 2
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 563
2. «Ред Булл» — 319
3. «Макларен» — 202
4. «Рейсинг Пойнт» — 195
5. «Рено» — 181
6. «Феррари» — 131
7. «Альфа Таури» — 107
8. «Альфа Ромео» — 8
9. «Хаас» — 3
10. «Уильямс» — 0.

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