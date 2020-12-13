«Макларен» стал третьим в Кубке конструкторов, Квят не смог пройти Феттеля в личном зачёте

В Бахрейне завершился Гран-при Абу-Даби. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место завоевал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим финишировал вернувшийся после перенесённого коронавируса Льюис Хэмилтон.



Пятое и шестое места завоевали пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс, что позволило британской команде опередить «Рейсинг Пойнт» в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.



В личном зачёте Валттери Боттас официально стал вице-чемпионом мира, а Даниил Квят не сумел пройти Себастьяна Феттеля, не набрав очков на трассе «Яс-Марина».



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 347

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 223

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 214

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 125

5. Даниэль Риккардо («Рено») — 119

6. Карлос Сайнс («Макларен») — 105

7. Александер Албон («Ред Булл») — 105

8. Шарль Леклер («Феррари») — 98

9. Ландо Норрис («Макларен») — 97

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 75

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 75

12. Эстебан Окон («Рено») — 62

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 32

15. Нико Хюлькенберг — 10

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 3

19. Ромен Грожан («Хаас») — 2

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 563

2. «Ред Булл» — 319

3. «Макларен» — 202

4. «Рейсинг Пойнт» — 195

5. «Рено» — 181

6. «Феррари» — 131

7. «Альфа Таури» — 107

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.