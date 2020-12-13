Палмер: Албон провёл лучшую гонку в сезоне, но не думаю, что этого будет достаточно

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт телеканала BBC Джолион Палмер поделился мнением о перспективах пилота «Ред Булл» Александера Албона.
«Несомненно, это была лучшая гонка Албона. Но я не считаю, что он сделал достаточно за этот сезон.
Если этого будет достаточно, чтобы сохранить место в „Ред Булл“, то к команде „Ред Булл“ будут серьёзные вопросы. Этого не может быть достаточно для хорошей команды, чтобы оставить пилота. Но всё возможно», — сказал Джолион Палмер в эфире BBC.
Албон завершил Гран-при Абу-Даби на четвёртой позиции, менее чем на две секунды отстав от Льюиса Хэмилтона. Победу в гонке одержал напарник Албона, Макс Ферстаппен.
По итогам сезона Албон закончил чемпионат на седьмой позиции в Кубке конструкторов, пропустив вперёд помимо Ферстаппена и пилотов «Мерседеса», Серхио Переса, Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса.
- 13 декабря 2020
-
19:24
-
19:24
-
19:13
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:29
-
18:22
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
16:30
-
16:08
-
14:43
-
13:09
-
12:22
-
12:00
-
10:48
-
09:45
-
00:58
-
00:02
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
22:51
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:29