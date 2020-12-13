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Палмер: Албон провёл лучшую гонку в сезоне, но не думаю, что этого будет достаточно

Палмер: Албон провёл лучшую гонку в сезоне, но не думаю, что этого будет достаточно
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт телеканала BBC Джолион Палмер поделился мнением о перспективах пилота «Ред Булл» Александера Албона.

«Несомненно, это была лучшая гонка Албона. Но я не считаю, что он сделал достаточно за этот сезон.

Если этого будет достаточно, чтобы сохранить место в „Ред Булл“, то к команде „Ред Булл“ будут серьёзные вопросы. Этого не может быть достаточно для хорошей команды, чтобы оставить пилота. Но всё возможно», — сказал Джолион Палмер в эфире BBC.

Албон завершил Гран-при Абу-Даби на четвёртой позиции, менее чем на две секунды отстав от Льюиса Хэмилтона. Победу в гонке одержал напарник Албона, Макс Ферстаппен.

По итогам сезона Албон закончил чемпионат на седьмой позиции в Кубке конструкторов, пропустив вперёд помимо Ферстаппена и пилотов «Мерседеса», Серхио Переса, Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса.

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