Албон не уверен насчёт своего будущего в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что не уверен в том, останется ли он в команде.



«Машина была очень хороша на протяжении всех выходных. Если бы я проехал ещё пару кругов, то мог бы обогнать. На старте были небольшие проблемы на жёстких шинах. Но в целом уик-энд для меня сложился хорошо.



Будущее в команде? Я не знаю. Не могу знать. Со своей стороны я сделал всё для хорошего уик-энда. Мне сказали отправляться домой, повидаться с семьёй, а команда посмотрит», — приводит слова Александера Албона BBC.



Албон завершил Гран-при Абу-Даби на четвёртой позиции, менее чем на две секунды отстав от Льюиса Хэмилтона. Победу в гонке одержал напарник Албона, Макс Ферстаппен.



По итогам сезона Албон закончил чемпионат на седьмой позиции в Кубке конструкторов, пропустив вперёд помимо Ферстаппена и пилотов «Мерседеса», Серхио Переса, Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса.