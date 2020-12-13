Албон не уверен насчёт своего будущего в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что не уверен в том, останется ли он в команде.
«Машина была очень хороша на протяжении всех выходных. Если бы я проехал ещё пару кругов, то мог бы обогнать. На старте были небольшие проблемы на жёстких шинах. Но в целом уик-энд для меня сложился хорошо.
Будущее в команде? Я не знаю. Не могу знать. Со своей стороны я сделал всё для хорошего уик-энда. Мне сказали отправляться домой, повидаться с семьёй, а команда посмотрит», — приводит слова Александера Албона BBC.
Албон завершил Гран-при Абу-Даби на четвёртой позиции, менее чем на две секунды отстав от Льюиса Хэмилтона. Победу в гонке одержал напарник Албона, Макс Ферстаппен.
По итогам сезона Албон закончил чемпионат на седьмой позиции в Кубке конструкторов, пропустив вперёд помимо Ферстаппена и пилотов «Мерседеса», Серхио Переса, Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса.
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