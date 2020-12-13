Албон: если бы гонка шла на пару кругов дольше, считаю, мы могли бы обойти Льюиса

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон ещё раз прокомментировал четвёртый результат в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Я доволен и думаю, что если бы гонка шла на пару кругов дольше, то я был бы ещё счастливее, так как считаю, что мы могли бы обойти Льюиса и завоевать ещё один подиум. В начале второго отрезка я контролировал работу шин и, возможно, был слишком консервативен, так как в итоге в них остался немалый резерв к концу гонки, в то время как у всех остальных они начали сдавать. Но в целом это отличный результат для команды, а я доволен своей гонкой. В этот уик-энд у меня были очень хорошие ощущения от машины. Вероятно, он был лучшим в моей карьере в Ф-1.



Очевидно, что перед этой гонкой существовало очень высокое давление, а моей единственной целью было сконцентрироваться на собственном выступлении и выполнить свою работу максимально хорошо, так что я горжусь, что справился в подобных условиях. Здорово доказать всем, что я достаточно силён психологически, чтобы справиться со всеми внешними разговорами и продолжать прогрессировать», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».