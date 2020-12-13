Аль-Аттия выиграл 4-й этап Кубка мира по бахам, Васильев вышел в лидеры общего зачёта

В Саудовской Аравии завершился четвёртый этап Кубка мира по бахам — Баха Хаиль. В заключительный день борьбы участникам предстояло проехать 275 боевых километров. Победу на втором спецучастке одержал катарец Нассер Аль-Аттия и стал победителем гонки. Карлос Сайнс отстал от Нассера на три минуты и 20 секунд, завершив спецучасток на третьей позиции и заняв второе место по итогам гонки. А его напарник по команде француз Стефан Петерансель на спецучастке был вторым и поднялся на третью ступень подиума.



Экипаж Владимира Васильева и Дмитрия Цыро по итогам гонки стал пятым, а их соперник по Кубку мира Бернхард тен Бринке — шестым. В классификации ФИА россиянин опять вернул себе лидерство, но преимущество над голландцем составляет всего пол-очка.



Денис Кротов и Константин Жильцов заняли седьмое место. Экипаж Василия Грязина и Олега Уперенко занял третье место в категории Т3, а в классификации Кубка мира Василий остался лидером в своём классе, опережая Салеха Аль-Саифа на 25 очков.



Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеорепортаж по итогам финального дня гонки.

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