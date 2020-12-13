Кравиц: похоже, Хорнер и Марко убедили Матешица подписать Переса

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц рассказал о последних слухах, согласно которым команда «Ред Булл» подпишет контракт на 2021 год с мексиканским пилотом Серхио Пересом, отправив в запас Александера Албона.
«Мы ожидаем объявления, возможно, на следующей неделе, что Серхио Перес присоединится к команде. А Алекс Албон останется в качестве тестера и резервного пилота. Похоже, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко сумели убедить Дитриха Матешица, который хотел сохранять веру в Алекса Албона, что нужно подписать Переса. Похоже, они ничего нет теряют. Они могут посмотреть, как всё пойдёт, а если он не сможет выполнить работу, которую они хотят от него видеть, то у них в резерве есть Алекс. Похоже, таково элегантное решение „Ред Булл“, к которому они пришли», — приводит слова Кравица PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.
- 13 декабря 2020
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:44
-
20:58
-
19:57
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:35
-
19:24
-
19:24
-
19:13
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:29
-
18:22
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
16:30
-
16:08
-
14:43
-
13:09
-
12:22
-
12:00
-
10:48
-
09:45
-
00:58
-
00:02