Кравиц: похоже, Хорнер и Марко убедили Матешица подписать Переса

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц рассказал о последних слухах, согласно которым команда «Ред Булл» подпишет контракт на 2021 год с мексиканским пилотом Серхио Пересом, отправив в запас Александера Албона.



«Мы ожидаем объявления, возможно, на следующей неделе, что Серхио Перес присоединится к команде. А Алекс Албон останется в качестве тестера и резервного пилота. Похоже, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко сумели убедить Дитриха Матешица, который хотел сохранять веру в Алекса Албона, что нужно подписать Переса. Похоже, они ничего нет теряют. Они могут посмотреть, как всё пойдёт, а если он не сможет выполнить работу, которую они хотят от него видеть, то у них в резерве есть Алекс. Похоже, таково элегантное решение „Ред Булл“, к которому они пришли», — приводит слова Кравица PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.