«Топ-пилот и лучший человек». Леклер написал обращение к Феттелю

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после заключительной гонки сезона-2020 обратился к напарнику Себастьяну Феттелю, который покинет команду в следующем году.



«Я многому научился у тебя как у человека и как у пилота за эти совместные два года. Спасибо, что постоянно подталкивал меня к самосовершенствованию, для меня было большой честью быть твоим партнёром по команде. Я искренне желаю тебе всего наилучшего. Топ-пилот и лучший человек», — написал Шарль Леклер в своём «твиттере».

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Для Себастьяна Феттеля Гран-при Абу-Даби стал последним этапом Формулы-1 в составе «Феррари». В следующем сезоне его место займёт испанский гонщик Карлос Сайнс, а Феттель продолжит карьеру в «Астон Мартин», где заменит Серхио Переса.



Феттель провёл в составе «Феррари» пять сезонов, в которых одержал 14 побед и ещё 35 раз финишировал на подиуме. В составе итальянской команды Феттель дважды становился вице-чемпионом — в 2017 и 2018 годах.