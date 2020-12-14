Феттель — Леклеру: ты самый талантливый гонщик, которого я встречал за 15 лет в Формуле-1

Немецкий гонщик Себастьян Феттель подписал свой шлем для Шарля Леклера. Феттель провёл последнюю гонку в составе «Феррари».



«Шарлю. Ты самый талантливый гонщик, которого я встречал за 15 лет в Формуле-1. Не растрать это попусту. Что бы ты ни делал, будь счастливым и улыбайся. Спасибо за всё», — подписал шлем Себастьян Феттель.

Для Себастьяна Феттеля Гран-при Абу-Даби стал последним этапом Формулы-1 в составе «Феррари». В следующем сезоне его место займёт испанский гонщик Карлос Сайнс, а Феттель продолжит карьеру в «Астон Мартин», где заменит Серхио Переса.



Феттель провёл в составе «Феррари» пять сезонов, в которых одержал 14 побед и ещё 35 раз финишировал на подиуме. В составе итальянской команды Феттель дважды становился вице-чемпионом — в 2017 и 2018 годах.