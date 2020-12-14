Сайнс попрощался с «Маклареном», спев с гоночным инженером фирменную песню
Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс попрощался с британской командой «Макларен». После финиша Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона 2020 года, Сайнс вместе со своим гоночным инженером спел фирменную песню «Smooth Operator».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
«Макларен» завоевал третье место в Кубке конструкторов.
Для Карлоса Сайнса Гран-при Абу-Даби стал последним этапом Формулы-1 в составе «Макларена». В следующем сезоне его место займёт Даниэль Риккардо, а Сайнс продолжит карьеру в «Феррари», где заменит Себастьяна Феттеля.
Сайнс провёл в составе «Макларене» два сезона, завоевав два подиума.
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