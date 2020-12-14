Косаченко назвала худшего гонщика сезона в Формуле-1

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, выразила мнение, что самое слабое выступление в сезоне-2020 Формулы-1 продемонстрировал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.



«Если говорить про антигероев, то для меня им стал, конечно, Валттери Боттас. Особенно после появления Джорджа Расселла в коллективе стало понятно, что Валттери смирился с ролью вечно второго пилота. У него практически никаких не было позывов, чтобы противопоставить что-то Льюису и команде. Я уверена, он держится в коллективе только потому, что его менеджер управляет им. Если бы он не был подопечным Тото Вольфа, он не сидел бы в «Мерседесе». Ему очень приятно получать деньги, это вопрос очень больших средств.

Любимчиков я стараюсь себе не назначать, но на каждом Гран-при появляются ребята, которые себя проявляют. В одно время мне очень нравился Шарль Леклер. Одно время мы видели детские поступки. Я без ума от гонки, которую провёл Джордж Расселл на Гран-при Сахира. Он просто фантастический, открылся для меня совершенно с новой стороны. Были где-то фантастические прорывы со стороны Дани Квята. Что касается Албона, то он просто не мой герой. Часто так бывает, когда в команде есть очень яркая личность. Притом что я не являюсь поклонницей Макса Ферстаппена, нидерландец всегда шёл на риск, он напоминает мне гонщиков 90-х. А по большей части пилоты не идут на риск, не показывают скорость. Так что Албон не относится для меня к числу героев», — цитирует Косаченко News.ru.



Напомним чемпионат досрочно выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.