Ветров: Квят известный и надёжный, а таких Цунод каждый год рождается много

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился мнением относительно того, почему «Ред Булл» тянет с объявлением решения о возможной замене Даниила Квята в «Альфа Таури» на Юки Цуноду.



«С объявлением Цуноды тянут, потому что ещё решают, кого куда определить и брать ли Юку вообще. Понятное дело, что Дане неприятно, но о расставании ему говорить рано, тем более в открытом доступе. Марко всё решит. Было бы нужно, Цуноду бы уже объявили. Допускаю, что Квят останется, скорее всего, так и будет.

Цунода — это «Хонда», а когда без неё, у нас таких Цунод каждый год рождается много. Квят уже известный, надёжный, проверенный и зрелый. Не нужно торопиться, понимаю, что хочется, но надо подождать», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.