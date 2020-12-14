Хэмилтон надеется наконец-то начать переговоры о новом контракте на этой неделе

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с «Мерседесом» до Рождества (25 декабря).
«Надеюсь, это произойдёт в ближайшие пару недель. Было бы здорово уладить всё до Рождества. Я планирую быть здесь в следующем году, считаю, что мы с командой должны вместе сделать больше, как в Формуле-1, так и за её пределами. Надеюсь, получится начать переговоры на этой неделе и подписать контракт до Рождества», – приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Напомним, команда «Мерседес» внесла Хэмилтона в предварительный заявочный лист на сезон-2021 Формулы-1, хотя до сих пор не подписала с британским гонщиком новый контракт.
Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
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