«Хаас» не опасается, что Мазепин будет пропускать гонки из-за своего поведения

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос журналиста, не опасается ли он, что горячность и недисциплинированность Никиты Мазепина способны привести к моментам, когда российского пилота могут снять с гонок, как это было в сезоне-2016.

Тогда Мазепин получил дисквалификацию на одну гонку за то, что ударил Каллума Айлотта в паддоке.



«Мы знаем об этой ситуации с Никитой, думаю, что смогу взять его под контроль. Я смотрю на его гоночный темп. В остальном же команда может ему помочь. Мы просто должны убедиться, что он не продолжит делать подобные вещи, и вести его к этому», — приводит ответ Штайнера Channel 4 в «Твиттере».



Ранее Мазепин опубликовал скандальное видео в «сториз» своего «инстаграма», после чего в «Хаасе» пообещали уладить эту ситуацию внутри команды.