«Хаас» не опасается, что Мазепин будет пропускать гонки из-за своего поведения

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос журналиста, не опасается ли он, что горячность и недисциплинированность Никиты Мазепина способны привести к моментам, когда российского пилота могут снять с гонок, как это было в сезоне-2016.
Тогда Мазепин получил дисквалификацию на одну гонку за то, что ударил Каллума Айлотта в паддоке.
«Мы знаем об этой ситуации с Никитой, думаю, что смогу взять его под контроль. Я смотрю на его гоночный темп. В остальном же команда может ему помочь. Мы просто должны убедиться, что он не продолжит делать подобные вещи, и вести его к этому», — приводит ответ Штайнера Channel 4 в «Твиттере».
Ранее Мазепин опубликовал скандальное видео в «сториз» своего «инстаграма», после чего в «Хаасе» пообещали уладить эту ситуацию внутри команды.
- 14 декабря 2020
-
15:30
-
14:32
-
14:00
-
12:44
-
12:12
-
11:45
-
11:39
-
11:31
-
10:57
-
10:11
-
09:44
-
09:05
-
09:00
-
00:52
-
00:22
- 13 декабря 2020
-
23:42
-
23:39
-
22:56
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:44
-
20:58
-
19:57
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:35
-
19:24
-
19:24
-
19:13
-
19:12