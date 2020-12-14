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«Хаас» не опасается, что Мазепин будет пропускать гонки из-за своего поведения

«Хаас» не опасается, что Мазепин будет пропускать гонки из-за своего поведения
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос журналиста, не опасается ли он, что горячность и недисциплинированность Никиты Мазепина способны привести к моментам, когда российского пилота могут снять с гонок, как это было в сезоне-2016.

Тогда Мазепин получил дисквалификацию на одну гонку за то, что ударил Каллума Айлотта в паддоке.

«Мы знаем об этой ситуации с Никитой, думаю, что смогу взять его под контроль. Я смотрю на его гоночный темп. В остальном же команда может ему помочь. Мы просто должны убедиться, что он не продолжит делать подобные вещи, и вести его к этому», — приводит ответ Штайнера Channel 4 в «Твиттере».

Ранее Мазепин опубликовал скандальное видео в «сториз» своего «инстаграма», после чего в «Хаасе» пообещали уладить эту ситуацию внутри команды.

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