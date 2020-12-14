Маркеса выписали из больницы, лечение проходит «удовлетворительно»
Действующий чемпион мира MotoGP, гонщик заводской команды «Хонда» Марк Маркес был выписан из больницы после третьей операции на плече, сообщает официальный сайт команды «Хонда». Операция прошла 3 декабря.
Пилот продолжит курс лечения антибиотиками, поскольку на месте травмы была обнаружена инфекция. Первые результаты курса лечения были удовлетворительными.
Напомним, Марк получил перелом на первом этапе чемпионата мира сезона-2020. Он перенёс операцию и попробовал поучаствовать в квалификации на следующей неделе, тем самым усугубив повреждение. Марку потребовалась ещё одна операция.
Ранее сообщалось, что восстановление может занять ещё по меньшей мере полгода, что приведёт к неизбежному пропуску Маркесом старта сезона-2021 в MotoGP.
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