Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Маркеса выписали из больницы, лечение проходит «удовлетворительно»

Маркеса выписали из больницы, лечение проходит «удовлетворительно»
Авто / Мотогонки 0

Действующий чемпион мира MotoGP, гонщик заводской команды «Хонда» Марк Маркес был выписан из больницы после третьей операции на плече, сообщает официальный сайт команды «Хонда». Операция прошла 3 декабря.

Пилот продолжит курс лечения антибиотиками, поскольку на месте травмы была обнаружена инфекция. Первые результаты курса лечения были удовлетворительными.

Напомним, Марк получил перелом на первом этапе чемпионата мира сезона-2020. Он перенёс операцию и попробовал поучаствовать в квалификации на следующей неделе, тем самым усугубив повреждение. Марку потребовалась ещё одна операция.

Ранее сообщалось, что восстановление может занять ещё по меньшей мере полгода, что приведёт к неизбежному пропуску Маркесом старта сезона-2021 в MotoGP.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020