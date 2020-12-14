Глава команды Грязина рассказал, как таможенники задержали их боевую машину

Руководитель базирующейся в Латвии команды Sports Racing Technologies Артурс Приедниекс прокомментировал третий результат Василия Грязина и Олега Уперенко в категории Т3 на четвёртом этапе Кубка мира по бахам, а также предстоящее участие в пятом этапе, которым вновь станет Баха Хаиль. В общем зачёте Кубка мира Грязин опережает своего ближайшего соперника, саудовского гонщика Салеха Аль-Сайфа, на 25 очков.



«Мы показали только третий результат — не такой высокий, как хотелось бы. Решение ехать в Саудовскую Аравию пришло буквально за три дня до выезда, мы быстро собрали резервную запасную машину, потому что наша боевая была продана в Россию. Мы привезли самолетом две тонны – машину, запчасти, инструмент. Но груз задержали на таможне по вине другой команды, которая тоже летела на гонку, и мы и несколько других команд получили машину только в ночь, за несколько часов до технической комиссии. Наши механики — молодцы, быстро собрали машину после перелёта. Правда, у Василия и Олега не было возможности протестировать машину, попробовать это покрытие перед гонкой, они сразу с места ринулись в бой — как мы говорим, «разведка боем».



Те, кто следит за нашей командой, уже привыкли, что наш пилот Вася Грязин, для которого это первый сезон в ралли-рейдах, получает каждый раз какой-нибудь сюрприз. На гонке в России был снег, в Польше — танкодром с лужами, в Португалии была вообще езда под водой в какой-то момент, а здесь — песок и дюны, которые он видит в первый раз. Но с каждым разом он всё больше любит эту дисциплину, и у него всё лучше получается. Надо сказать, что уже после этой первой гонки у него глаза блестели, ему понравились и пустыня, и песок, и дюны. С каждой гонкой он получает всё больше и больше опыта. Но надо учитывать, что покрытие здесь специфическое, трудно бороться с ребятами, которые здесь выросли. Но Василий сейчас только набирается опыта. Завтра начнётся вторая Баха Хаиль, посмотрим, что она нам принесёт», — заявил Приедниекс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Посмотреть видео про первую Баху Хаиля можно на YouTube-канале Maxi & Ameli.