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Зайдль: у «Макларена» есть план по сокращению отставания от лидеров

Зайдль: у «Макларена» есть план по сокращению отставания от лидеров
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что у команды есть план по сокращению отставания от лидеров.

«Нужно оставаться реалистами. Несмотря на хороший результат в этот уик-энд и на отличный итог сезона в Кубке конструкторов, мы понимаем, где именно мы находимся. Есть огромный разрыв между нами и машинами впереди, особенно, „Мерседесом“. Думаю, самое главное — то, что команда построила конкурентоспсобный болид. Это шаг вперёд относительно прошлого года. Здорово было видеть, как команда старается, несмотря на вызовы из-за пандемии, привозит обновления, а наш болид прогрессирует. Конечно, это прекрасный финиш сезона — у нас третья по скорости машина.

Но мы понимаем, что отставание есть и мы его не закроем к следующему году. Есть отставание в вопросах организации команды, инфраструктуры, и сначала нужно устранить его. Однако у нас есть план. Он требует времени, но, я уверен, что за несколько лет мы сможем это сделать, если всё сделаем правильно», — приводит слова Зайдля Motorsport.

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