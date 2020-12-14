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Хэмилтон признан пилотом года по версии Autosport

Хэмилтон признан пилотом года по версии Autosport
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был признан пилотом года по версии журнала Autosport, сообщает официальный сайт издания. Читатели признали лучшим Хэмилтона, выигравшего в сезоне-2020 свой седьмой титул. По этому показателю Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером. Кроме того, в 2020 году Хэмилтон превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед.

В голосовании Хэмилтон опередил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, чемпиона IndyCar Скотта Диксона и чемпиона Формулы Е Антониу Феликса да Кошту.

Эта награда ежегодно вручается с 1982 года. Хэмилтон является рекордсменом по количеству наград «Пилот года» — он выигрывал этот трофей уже восемь раз. Помимо Хэмилтона, награду выигрывали такие британские пилоты, как Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл и Дженсон Баттон.

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