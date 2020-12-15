Йос Ферстаппен: не знаю, кто будет напарником Макса в следующем году
Йос Ферстаппен, отец пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявил, что не знает, кто станет напарником его сына в следующем сезоне.
«Начало следующего сезона гораздо важнее, чем его конец. Если мы сможем начать следующий сезон так же, как закончили нынешний, то у него есть шанс.
Напарник Макса? Я не в кусре. Я ещё ничего не слышал. Если бы что-то было решено, то я бы знал.
Перес? Давайте подождём и посмотрим, где он окажется по отношению к Макс и Албону в следующем сезоне. Я не знаю, насколько хорош Перес», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPBlog.
Напомним, ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сказал, что решение о составе австрийской команды на сезон-2021 будет принято до Рождества.
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
00:59
- 14 декабря 2020
-
23:58
-
22:44
-
21:46
-
21:32
-
19:52
-
18:50
-
17:30
-
15:30
-
14:32
-
14:00
-
12:44
-
12:12
-
11:45
-
11:39
-
11:31
-
10:57
-
10:11
-
09:44
-
09:05
-
09:00
-
00:52
-
00:22
- 13 декабря 2020
-
23:42
-
23:39
-
22:56
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:44
-
20:58
-
19:57
-
19:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам