Йос Ферстаппен: не знаю, кто будет напарником Макса в следующем году

Йос Ферстаппен, отец пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявил, что не знает, кто станет напарником его сына в следующем сезоне.



«Начало следующего сезона гораздо важнее, чем его конец. Если мы сможем начать следующий сезон так же, как закончили нынешний, то у него есть шанс.



Напарник Макса? Я не в кусре. Я ещё ничего не слышал. Если бы что-то было решено, то я бы знал.



Перес? Давайте подождём и посмотрим, где он окажется по отношению к Макс и Албону в следующем сезоне. Я не знаю, насколько хорош Перес», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPBlog.



Напомним, ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сказал, что решение о составе австрийской команды на сезон-2021 будет принято до Рождества.