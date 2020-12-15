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Йос Ферстаппен: не знаю, кто будет напарником Макса в следующем году

Йос Ферстаппен: не знаю, кто будет напарником Макса в следующем году
Авто / Формула-1 0

Йос Ферстаппен, отец пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявил, что не знает, кто станет напарником его сына в следующем сезоне.

«Начало следующего сезона гораздо важнее, чем его конец. Если мы сможем начать следующий сезон так же, как закончили нынешний, то у него есть шанс.

Напарник Макса? Я не в кусре. Я ещё ничего не слышал. Если бы что-то было решено, то я бы знал.

Перес? Давайте подождём и посмотрим, где он окажется по отношению к Макс и Албону в следующем сезоне. Я не знаю, насколько хорош Перес», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPBlog.

Напомним, ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сказал, что решение о составе австрийской команды на сезон-2021 будет принято до Рождества.

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