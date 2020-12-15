Перес, которого убрали из команды ради Феттеля, назвал Себастьяна хорошим другом

Серхио Перес, покидающий «Рейсинг Пойнт», обменялся шлемами с Себастьяном Феттелем. Именно четырёхкратный чемпион Формулы-1 займёт место мексиканца в команде в следующем сезоне.



«Обмен шлемами с хорошими друзьями», — написал Перес на своей странице в соцсети, опубликовав совместный снимок с Феттелем.

Ещё один шлем Чеко оставил на память своему бывшему напарнику Лэнсу Строллу, а канадец подарил ему свой. Перес поделился и этими кадрами.

Фото доступны на странице Серхио Переса в «Инстаграме».

Напомним, Феттель покинул «Феррари» после окончания сезона. В «Рейсинг Пойнт» он станет напарником Стролла, команда в межсезонье будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. У Переса пока нет контракта на следующий год. Мексиканец считает одним из главных кандидатов на замену Александера Албона в «Ред Булл». Однако, если Серхио не договорится с австрийским коллективом, то может пропустить сезон-2021.