Перес, которого убрали из команды ради Феттеля, назвал Себастьяна хорошим другом

Серхио Перес, покидающий «Рейсинг Пойнт», обменялся шлемами с Себастьяном Феттелем. Именно четырёхкратный чемпион Формулы-1 займёт место мексиканца в команде в следующем сезоне.
«Обмен шлемами с хорошими друзьями», — написал Перес на своей странице в соцсети, опубликовав совместный снимок с Феттелем.
Ещё один шлем Чеко оставил на память своему бывшему напарнику Лэнсу Строллу, а канадец подарил ему свой. Перес поделился и этими кадрами.
Фото доступны на странице Серхио Переса в «Инстаграме».
Напомним, Феттель покинул «Феррари» после окончания сезона. В «Рейсинг Пойнт» он станет напарником Стролла, команда в межсезонье будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. У Переса пока нет контракта на следующий год. Мексиканец считает одним из главных кандидатов на замену Александера Албона в «Ред Булл». Однако, если Серхио не договорится с австрийским коллективом, то может пропустить сезон-2021.
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