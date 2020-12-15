Бинотто считает, что в 2021 году двигатель «Феррари» не будет самым слабым

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями относительно следующего сезона. Швейцарский функционер полагает, что «Скудерия» значительно прибавит в области силовой установки, однако по аэродинамике всё равно будет уступать «Мерседесу».
«Двигатель 2021 года хорошо показал себя на стендовых испытаниях, и в этой области мы продолжаем прогрессировать. Я действительно не думаю, что в следующем сезоне у нас будет силовая установка с наименьшей мощностью. Мы вернёмся в борьбу и, безусловно, станем более конкурентоспособными, чем сегодня.
Что касается прижимной силы, «Мерседес» очень силён в этом компоненте. Не думаю, что мы сможем достичь этих показателей. Двигатель 2021 года проявляет себя очень хорошо, но разрыв слишком велик», — приводит слова Бинотто F1RaceGP.
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