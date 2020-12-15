Марко — о решении по второму пилоту «Ред Булл»: нужно взглянуть на очень много вещей

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда назовёт имя напарника Макса Ферстаппена на следующий сезон до 25 декабря.



«В Абу-Даби была одна из лучших гонок для Александера Албона. Тем не менее мы подумаем и примем решение до Рождества. Нам нужно просмотреть все данные, взглянуть на очень много вещей», — цитирует Марко Autosport.



Руководитель команды Кристиан Хорнер также подтвердил, что «Ред Булл» нужно время для анализа всей информации.



«Мы всегда говорили, что завершим сезон, а затем примем решение. У Алекса, вероятно, был его самый сильный гоночный уик-энд в минувшие выходные, что обнадёживает его. Теперь у нас есть полная картина сезона. И мы примем это решение в ближайшие дни.



Очевидно, что сейчас у нас есть огромное количество данных с разных трасс. Мы сядем и проанализируем их, чтобы прийти к правильному выводу», — подчеркнул Хорнер.