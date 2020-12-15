Петров: знаю, почему видео с Мазепиным попало в Сеть

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал ситуацию вокруг российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина, в которой тот оказался после публикации скандального видео в «сториз» его «инстаграма».



«Не очень хотел разбирать. Я ему позвонил, мы поговорили. Знаю, как это просочилось в интернет. Могу сказать, что это не Никита выложил, но сути данный факт не меняет. Ты уже лицо команды, у которой есть рекламодатели, и должен быть примером. В автоспорте лицо человека очень важно. Ты можешь оступиться раз и в принципе уже не получить второго шанса.



Надеюсь, что эта проблема всё-таки решится. «Хаас» с ним не будет разрывать контракт, и он поедет дальше. Всё что было – это молодость, глупость. Он сделал свои ошибки. Надеюсь, всё будет у него нормально. То, что пишут петиции… ну, это всё, наверное, журналисты западные, которым лишь бы какой-то хайп словить.



У всех бывают какие-то моменты в жизни. Я знаю, почему это видео попало [в Сеть]. Не буду дальше ничего комментировать. Все считают, что он такой вот и поэтому может позволять себе всё, что угодно. Я не так считаю. Думаю, он совсем не глупый парень и специально этого бы не сделал», — сказал Петров в эфире своего «инстаграма».

«Хаас» не опасается, что Мазепин будет пропускать гонки из-за своего поведения