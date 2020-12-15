Петров: знаю, почему видео с Мазепиным попало в Сеть

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал ситуацию вокруг российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина, в которой тот оказался после публикации скандального видео в «сториз» его «инстаграма».
«Не очень хотел разбирать. Я ему позвонил, мы поговорили. Знаю, как это просочилось в интернет. Могу сказать, что это не Никита выложил, но сути данный факт не меняет. Ты уже лицо команды, у которой есть рекламодатели, и должен быть примером. В автоспорте лицо человека очень важно. Ты можешь оступиться раз и в принципе уже не получить второго шанса.
Надеюсь, что эта проблема всё-таки решится. «Хаас» с ним не будет разрывать контракт, и он поедет дальше. Всё что было – это молодость, глупость. Он сделал свои ошибки. Надеюсь, всё будет у него нормально. То, что пишут петиции… ну, это всё, наверное, журналисты западные, которым лишь бы какой-то хайп словить.
У всех бывают какие-то моменты в жизни. Я знаю, почему это видео попало [в Сеть]. Не буду дальше ничего комментировать. Все считают, что он такой вот и поэтому может позволять себе всё, что угодно. Я не так считаю. Думаю, он совсем не глупый парень и специально этого бы не сделал», — сказал Петров в эфире своего «инстаграма».
- 15 декабря 2020
-
12:19
-
11:52
-
11:08
-
10:32
-
09:43
-
09:14
-
09:00
-
00:59
- 14 декабря 2020
-
23:58
-
22:44
-
21:46
-
21:32
-
19:52
-
18:50
-
17:30
-
15:30
-
14:32
-
14:00
-
12:44
-
12:12
-
11:45
-
11:39
-
11:31
-
10:57
-
10:11
-
09:44
-
09:05
-
09:00
-
00:52
-
00:22
- 13 декабря 2020
-
23:42
-
23:39
-
22:56
-
22:24
-
22:15