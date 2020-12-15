Вандорн — быстрейший в утренней части молодёжных тестов Ф-1, Алонсо — 2-й, Шварцман – 8-й

В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» завершилась утренняя часть постсезонных тестов Формулы-1 для молодых пилотов. По её итогам лучшее время показал Стоффель Вандорн за рулём болида «Мерседес». Второй результат — у Фернандо Алонсо на «Рено». Тройку замкнул Ник де Врис («Мерседес»).



Российский пилот Роберт Шварцман по итогам утра показал 8-е время, уступив 2,065 Вандорну.

Формула-1. Молодёжные тесты. Абу-Даби. Утренние результаты



1. Стоффель Вандорн («Мерседес») — 1.37,206, 64 круга

2. Фернандо Алонсо («Рено») — +0,290, 54

3. Ник де Врис («Мерседес») — +1,097, 58

4. Юри Випс («Ред Булл») — +1,195, 50

5. Чжоу Гуаньюй («Рено») — +1,380, 36

6. Себастьен Буэми («Ред Булл») — +1,871, 29

7. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +2,030, 34

8. Роберт Шварцман («Феррари») — +2,065, 57

9. Юки Цунода («Альфа Таури») — +2,122, 60

10. Антонио Фуоко («Феррари») — +2,302, 56

11. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») — +2,490, 42

12. Марино Сато («Альфа Таури») — +2,764, 65

13. Джек Эйткен («Уильямс») — +2,765, 45

14. Мик Шумахер («Хаас») — +2,900, 53

15. Рой Ниссани («Уильямс») — +3,194, 39.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию молодёжных тестов Ф-1 в Абу-Даби.