Вандорн — быстрейший в утренней части молодёжных тестов Ф-1, Алонсо — 2-й, Шварцман – 8-й

В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» завершилась утренняя часть постсезонных тестов Формулы-1 для молодых пилотов. По её итогам лучшее время показал Стоффель Вандорн за рулём болида «Мерседес». Второй результат — у Фернандо Алонсо на «Рено». Тройку замкнул Ник де Врис («Мерседес»).
Российский пилот Роберт Шварцман по итогам утра показал 8-е время, уступив 2,065 Вандорну.
Формула-1. Молодёжные тесты. Абу-Даби. Утренние результаты
1. Стоффель Вандорн («Мерседес») — 1.37,206, 64 круга
2. Фернандо Алонсо («Рено») — +0,290, 54
3. Ник де Врис («Мерседес») — +1,097, 58
4. Юри Випс («Ред Булл») — +1,195, 50
5. Чжоу Гуаньюй («Рено») — +1,380, 36
6. Себастьен Буэми («Ред Булл») — +1,871, 29
7. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +2,030, 34
8. Роберт Шварцман («Феррари») — +2,065, 57
9. Юки Цунода («Альфа Таури») — +2,122, 60
10. Антонио Фуоко («Феррари») — +2,302, 56
11. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») — +2,490, 42
12. Марино Сато («Альфа Таури») — +2,764, 65
13. Джек Эйткен («Уильямс») — +2,765, 45
14. Мик Шумахер («Хаас») — +2,900, 53
15. Рой Ниссани («Уильямс») — +3,194, 39.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию молодёжных тестов Ф-1 в Абу-Даби.
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