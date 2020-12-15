«Проехать удалось, погоняться не удалось». Менеджер Маркелова — о провале в сезоне Ф-2

Светлана Стрельникова, менеджер пилота Формулы-2 Артёма Маркелова, рассказала о проблемах в команде HWA, за которую российский гонщик выступал в 2020 году.



«Сезон оказался не гоночным. Проехать удалось, погоняться не удалось. Не дала возможность машина принять участие в гонках. Даже если вдруг мы ехали в середине пелотона, Артём мог только сдерживать соперников – обгонять на ней было невозможно.



Все спрашивают, что именно с командой не так. Весь сезон мы искали, работали. Но так ничего и не было найдено. Наверное, не те люди, не так выстроена иерархия, слишком медленное принятие решений, длинные согласования, недостаточно опыта.



Ну и это не всё. Мы уехали, а команда осталась на тесты, заняв почётное последнее место. Кто захочет пойти к ним на следующий сезон? Думаю, будет мало желающих», — написала Стрельникова в своей колонке на сайте F1News.