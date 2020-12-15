«Проехать удалось, погоняться не удалось». Менеджер Маркелова — о провале в сезоне Ф-2

Светлана Стрельникова, менеджер пилота Формулы-2 Артёма Маркелова, рассказала о проблемах в команде HWA, за которую российский гонщик выступал в 2020 году.
«Сезон оказался не гоночным. Проехать удалось, погоняться не удалось. Не дала возможность машина принять участие в гонках. Даже если вдруг мы ехали в середине пелотона, Артём мог только сдерживать соперников – обгонять на ней было невозможно.
Все спрашивают, что именно с командой не так. Весь сезон мы искали, работали. Но так ничего и не было найдено. Наверное, не те люди, не так выстроена иерархия, слишком медленное принятие решений, длинные согласования, недостаточно опыта.
Ну и это не всё. Мы уехали, а команда осталась на тесты, заняв почётное последнее место. Кто захочет пойти к ним на следующий сезон? Думаю, будет мало желающих», — написала Стрельникова в своей колонке на сайте F1News.
- 15 декабря 2020
-
13:58
-
13:21
-
12:58
-
12:19
-
11:52
-
11:08
-
10:32
-
09:43
-
09:14
-
09:00
-
00:59
- 14 декабря 2020
-
23:58
-
22:44
-
21:46
-
21:32
-
19:52
-
18:50
-
17:30
-
15:30
-
14:32
-
14:00
-
12:44
-
12:12
-
11:45
-
11:39
-
11:31
-
10:57
-
10:11
-
09:44
-
09:05
-
09:00
-
00:52
-
00:22
- 13 декабря 2020
-
23:42
-
23:39