Карун Чандхок составил рейтинг 10 лучших гонщиков сезона в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок в своей колонке на сайте Sky Sports поделился собственной версией списка из 10 лучших гонщиков по итогам прошедшего чемпионата.
Возглавил этот рейтинг пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На второе место Чандхок поставил Макса Ферстаппена из «Ред Булл», на третье – гонщика «Феррари» Шарля Леклера.
Даниила Квята, проводившего сезон-2020 в составе «Альфа Таури», Карун в свой список не включил. А вот напарник россиянина Пьер Гасли оказался на высокой шестой позиции.
Топ-10 лучших пилотов сезона-2020 в Ф-1 (версия Каруна Чандхока):
1. Льюис Хэмилтон
2. Макс Ферстаппен
3. Шарль Леклер
4. Серхио Перес
5. Даниэль Риккардо
6. Пьер Гасли
7. Карлос Сайнс-младший
8. Джордж Расселл
9. Ландо Норрис
10. Валттери Боттас.
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