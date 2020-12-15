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Квят считает, что научился выступать на максимуме при сильном давлении

Квят считает, что научился выступать на максимуме при сильном давлении
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что научился справляться с сильным давлением, что раньше было для него проблемой.

«В этом году я столкнулся с очень жёсткой конкуренцией со стороны Пьера Гасли. Конечно, его победа затмила, всё хорошее, что мне самому удалось показать. Но это нормально. Вы знаете, он провёл тогда фантастическую гонку.

В целом же чувствую, что сейчас я намного более совершенный пилот. Даже когда давление очень велико вокруг меня и моего будущего, я всё ещё могу работать более чем на 100 процентов, что в прошлом было небольшой проблемой.

Думаю, если я пропущу следующий сезон, то 2022-й будет логичным годом для возвращения. В силу вступят новые правила, командам будет нужен опыт», — приводит слова Квята Motorsport Week.

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