Грожану предстоит перенести операцию после жуткой аварии на ГП Бахрейна

Французский пилот Ромен Грожан восстанавливающийся после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна Формулы-1 сообщил, что несмотря на положительную динамику ему предстоит перенести не большую операцию на левой руке.



«Думаю, понадобится ещё три недели, чтобы всё вернулось в норму. Мне предстоит перенести операцию на этой неделе, так как у меня порвана связка большого пальца на левой руке. Затем его нужно будет иммобилизовать на месяц или полтора. В целом всё в порядке. Я бы сказал, что доволен состоянием правой руки — могу вести обычный образ жизни. Вот только на холоде, а сейчас на улице именно такая погода, возникают болезненные ощущения.



Каждый день — небольшая победа. Первая из них – когда стало понятно, что на 99,9% удастся избежать пересадки кожи. Кроме того, я снова могу пользоваться мизинцем – пару дней назад с него сняли повязку. Это вызывает у меня много радости.



Когда я смотрю теперь на свои руки, то они выглядят не самыми прекрасными в мире. Мы смеёмся над этим с моими друзьями. Но знаете, мне ведь совсем не обязательно быть моделью. Честно говоря, всё не так уж и плохо, по сравнению с тем, чем могла бы закончиться эта авария», — приводит слова Грожана Nextgen-auto.