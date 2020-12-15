Алонсо показал лучшее время на молодёжных тестах, Шварцман — 11-й, Цунода — 5-й

Будущий пилот «Рено» Фернандо Алонсо показал лучшее время на молодёжных тестах в Абу-Даби. Второй результат у нидерландца Ника де Вриса, который пилотировал болид «Мерседеса». Вторую машину немецкой команды пилотировал Стоффель Вандорн, бельгиец стал третьим.

Потенциальный новичок «Альфа Таури» Юки Цунода показал пятое время. Член гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман стал 11-м и при этом проехал больше всего кругов — 129.

Формула-1. Молодёжные тесты

1. Фернандо Алонсо («Рено») — 1.36,333 (105 кругов, шины С5)

2. Ник де Врис («Мерседес») — +0,262 (110, С5)

3. Стоффель Вандорн («Мерседес») — +0,507 (82, С5)

4. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +1,113 (89, С5)

5. Юки Цунода («Альфа Таури») — +1,224 (123, С5)

6. Юри Випс («Ред Булл») — +1,437 (101, С4)

7. Антонио Фуоко («Феррари») — +1,484 (126, С5)

8. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») — +1,493 (93, С5)

9. Чжоу Гуаньюй («Рено») — +1,569 (98, С5)

10. Джек Эйткен («Уильямс») — +1,820 (78, С4)

11. Роберт Шварцман («Феррари») — +1,824 (129, С5)

12. Себастьен Буэми («Ред Булл») — +1,951 (77, С4)

13. Марино Сато («Альфа Таури») — +2,162 (127, С4)

14. Рой Ниссани («Уильямс») — +3,467 (75, С4)

15. Мик Шумахер («Хаас») — +3,614 (125, С5).