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Тост: Цунода проделал отличную работу

Тост: Цунода проделал отличную работу
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился впечатлениями от работы воспитанника программы «Ред Булл» Юки Цуноды, которую тот проделал на молодёжных тестах Ф-1 в Абу-Даби в составе итальянской команды.

Функционер остался доволен действиями молодого пилота.

«Юки уже работал на тестах с машиной Формулы-1. Это случилось в ноябре в Имоле. Но теперь у него была возможность выступить за рулём актуального болида. Марино и вовсе выступил в Ф-1 в первый раз.

Юки проделал отличную работу и дал нам хорошую обратную связь. Его кооперация с инженерами была реально полезной. Марино Сато также был хорош, он проехал много кругов, познакомился с машиной и узнал, как работает команда Формулы-1. Если он продолжит в том же духе, полагаю, у него есть будущее в автоспорте. Сегодняшние тесты принесли нам хорошие плоды. Отличное завершение успешного сезона-2020", — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

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