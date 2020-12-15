Основатель и бывший руководитель «Уильямс» Фрэнк Уильямс госпитализирован, сообщает пресс-служба команды.
«Сэр Фрэнк Уильямс был недавно госпитализирован, его состояние стабильное. Состояние здоровья Фрэнка — его частное дело. Как следствие, семья не будет разглашать никаких подробностей. Мы просим уважать частную жизнь семьи Уильямс. В дальнейшем команда предоставит дополнительную информацию», — говорится в официальном пресс-релизе.
Фрэнку Уильямсу 78 лет. Он является легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. В 1999 году ему был пожалован титул сэра.
Не так давно семья «Уильямс» полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады. На протяжении последних трёх сезонов «Уильямс» — главный аутсайдер чемпионата.
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