Основатель и бывший руководитель «Уильямс» Фрэнк Уильямс госпитализирован, сообщает пресс-служба команды.

«Сэр Фрэнк Уильямс был недавно госпитализирован, его состояние стабильное. Состояние здоровья Фрэнка — его частное дело. Как следствие, семья не будет разглашать никаких подробностей. Мы просим уважать частную жизнь семьи Уильямс. В дальнейшем команда предоставит дополнительную информацию», — говорится в официальном пресс-релизе.

Фрэнку Уильямсу 78 лет. Он является легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. В 1999 году ему был пожалован титул сэра.

Не так давно семья «Уильямс» полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады. На протяжении последних трёх сезонов «Уильямс» — главный аутсайдер чемпионата.