Купер считает, что уже в 2022-м году Цунода может перейти в «Ред Булл»

Авторитетный гоночный журналист Адам Купер прокомментировал свежую информацию, что завтра, 16 декабря, будет официально объявлено о переходе японского пилота Юки Цуноды в Формулу-1. По мнению Купера, Цунода может провести в «Альфа Таури» лишь год перед дальнейшим повышением в «Ред Булл».
«Юки Цунода провёл тесты за «Альфа Таури» сегодня и должен быть подтверждён завтра на 2021 год. Хельмут Марко ценит Юки так высоко, что даже мог иметь искушение сразу же посадить его в «Ред Булл». Но доктор М знает, что «Ред Булл» может завоевать оба титула, так что сейчас не время для экспериментов. Чем больше я слышу о Цуноде, тем сильнее впечатление, что рано или поздно он окажется в «Ред Булл» рядом с Максом Ферстаппеном. 2022-й — очень реальная возможность», — написал Купер в своём «твиттере».
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