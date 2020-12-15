Крупнейшая вспышка коронавируса в сезоне Ф-1 началась из-за российского переводчика

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун доволен, как в чемпионате организовали меры предосторожности, призванные бороться с распространением коронавируса. По словам функционера, процент заболеваемости был низким.

«Горжусь тем, чего нам удалось добиться в этом году. Казалось, это невозможная задача. Когда вспоминаю, как всё начиналось, меня охватывает гордость.

В целом мы фиксировали около одного случая на тысячу тестов. Нужно подумать, почему при этом заболело 3 пилота из 20.

Худшая вспышка случилась, когда заразился один из переводчиков на этапе. Он работал и контактировал с группой людей. Внезапно мы столкнулись с небольшой вспышкой, но нам удалось быстро всё взять под контроль", — приводит слова Брауна Autosport.



При этом, по сведениям источников издания, история с переводчиком случилась на Гран-при России.