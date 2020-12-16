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Стали известны взносы команд на 2021 год. «Феррари» заплатит в три раза меньше «Мерседеса»

Стали известны взносы команд на 2021 год. «Феррари» заплатит в три раза меньше «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

После завершения сезона-2020 стали известны суммы обязательных взносов, которые должны будут заплатить команды-участницы чемпионата в сезоне-2021. Сумма базового взноса составляет $ 556,5 тыс. Кроме того, команда чемпион выплачивает по $ 6677, в то время, как другие коллективы по $ 5563. Таким образом, не сложно понять, что наибольшую сумму придётся заплатить «Мерседесу», который снова стал чемпионом, сообщает Motorsport.

При этом сумма сократится по сравнению прошлогодней, так как в сезоне-2020 было проведено лишь 17 этапов, соответственно были потеряны очки, за которые потом бы пришлось платить.

Взносы команда за участие в Ф-1 в 2021 году

1. «Мерседес» — $ 4,382 млн
2. «Ред Булл» — $ 2,331
3. «Макларен» — $ 1,68
4. «Рейсинг Пойнт» — $ 1,641
5. «Рено» — $ 1,563
6. «Феррари» — $ 1,285
7. «Альфа Таури» — $ 1,152
8. «Альфа Ромео» — $ 0,601
9. «Хаас» — $ 0,573
10. «Уильямс» — $ 0,556.

Глядя на таблицу, становится ясно, что провалившая сезон «Феррари», заплатит почти в 3,5 раза меньше, чем «Мерседес».

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