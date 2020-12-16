«Альфа Таури» объявила о контракте с Юки Цунодой. Даниил Квят покидает Формулу-1

Пресс-служба «Альфа Таури» сообщила, что подписала контракт с японским юниором Юки Цунодой. Он заменит в составе команды из Фаэнцы Даниила Квята. Россиянин же покидает «Королевские гонки».



Цунода успешно провёл свой дебютный сезон в Формуле-2. В личном зачёте он занял третье место, набрав 200 очков. Юки всего на один балл отстал от ставшего вторым Каллума Айлотта (201). Победу же в чемпионате одержал пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер (215). Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера уже подписал многолетний контракт с командой «Хаас».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало 4-е место на Гран-при Эмилии-Романьи. Напарник Квята по «Альфа Таури» Пьер Гасли (75) – 10-й в личном зачёте. При этом француз выиграл одну гонку в сезоне.