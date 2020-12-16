Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Цунода прокомментировал объявление о контракте с «Альфа Таури»

Цунода прокомментировал объявление о контракте с «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

Японский пилот Юки Цунода прокомментировал известие о том, что он станет боевым пилотом «Альфа Таури» в сезоне-2021.

«Как и у большинства гонщиков, моей целью всегда было выступать в Формуле-1, так что я очень рад этим новостям. Я хочу поблагодарить „Альфа Таури“, „Ред Булл“ и доктора Марко за предоставленную мне возможность, а также, конечно, спасибо всем в „Хонде“ за их поддержку на протяжении моей карьеры и возможности выступать в Европе. Я должен также поблагодарить команды, за которые выступал до сих пор, особенно „Карлин“, с которым я научился так многому в этом году.

Понимаю, что со мной будут связаны надежды многих японских болельщиков Формулы-1, и я сделаю для них всё, что могу», — приводит слов Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020