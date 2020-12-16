Цунода прокомментировал объявление о контракте с «Альфа Таури»

Японский пилот Юки Цунода прокомментировал известие о том, что он станет боевым пилотом «Альфа Таури» в сезоне-2021.



«Как и у большинства гонщиков, моей целью всегда было выступать в Формуле-1, так что я очень рад этим новостям. Я хочу поблагодарить „Альфа Таури“, „Ред Булл“ и доктора Марко за предоставленную мне возможность, а также, конечно, спасибо всем в „Хонде“ за их поддержку на протяжении моей карьеры и возможности выступать в Европе. Я должен также поблагодарить команды, за которые выступал до сих пор, особенно „Карлин“, с которым я научился так многому в этом году.



Понимаю, что со мной будут связаны надежды многих японских болельщиков Формулы-1, и я сделаю для них всё, что могу», — приводит слов Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».