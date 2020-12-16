Сайнс опередил Аль-Аттию на первом спецучастке пятого этапа КМ по бахам

В Саудовской Аравии стартовала вторая Баха Хаиль — пятый этап Кубка мира по бахам. В Кубке мира сложилась уникальная ситуация, когда математические шансы стать победителем имели сразу восемь пилотов! Лидировал россиянин Владимир Васильев, но голландец Бернхард тен Бринке уступал ему всего половину очка. На третьем месте шёл Нассер Аль-Аттия, отстававший от Васильева на 15 очков. При этом за победу в гонке дают 25 очков, плюс ещё можно заработать 3 дополнительных.



Первый спецучасток пятого этапа включал в себя 312 боевых километров. Победу одержал Карлос Сайнс, Аль-Аттия отстал от него на 2 минуты 20 секунд, причём Нассеру дважды пришлось останавливаться и менять колёса. Стефан Петерансель финишировал третьим, отстав от Карлоса на 4 минуты 30 секунд. Экипаж Васильева и Цыро завершил первый спецучасток на пятой позиции, а Бернхард тен Бринке, также пробивший два колеса, на седьмой.



Ещё один россиянин Василий Грязин борется за титул обладателя Кубка мира, но в категории Т3. У него комфортный отрыв от соперников, и ему достаточно финишировать на любой позиции, чтобы стать победителем сезона-2020. Тем не менее экипаж Грязина и Уперенко завершил первый спецучасток на второй позиции.



Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина сняла видеорепортаж о первом дне гонки.