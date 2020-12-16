«Даня, жги!» «Хонда» попрощалась с Даниилом Квятом

Пресс-служба «Хонды» поблагодарила российского пилота Даниила Квята за сотрудничество и пожелала ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.
«От всех сотрудников «Хонды», спасибо, Даниил! Вместе мы достигли того, о чём могли только мечтать. Видеть тебя частью нашей семьи и истории было настоящим удовольствием. Даня, жги!» — написали представители японского моториста в соцсети.
Фото доступно на странице Honda Racing F1 в «Твиттере».
Сегодня, 16 декабря, стало известно, что Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
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